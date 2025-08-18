POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Hiiumaal leidis aset mitu liiklusõnnetust
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust ja 14 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.
