MURDEUURIJA | Ellen Niit pidas saarte keele pidu

„See on saarte keele pidu,“ ütles murdeuurija saarlane Ellen Niit oma sünnipäevale pühendatud seminaril Tartus. Ta tõdes tagasihoidlikult, et tema juubelist olulisem on see, et täpselt 100 aastat tagasi ilmus Andrus Saareste doktoritöö „Leksikaalsetest vahekordadest eesti murretes“, mis pani aluse murdesõnaraamatute koostamisele ja andis hoogu rahvakeele sõnavara kogumisele.