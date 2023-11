Moodsa aja tubakatooted rikuvad hambaid

Hambaarstid näevad näiteks mokatubaka kahjulikku mõju, kui neis sisalduvad klaasikillud igemetesse lõikuvad ja hammast juureni kahjustavad.

Igasugune tubakatoodete kasutamine rikub hambaid ja suutervist, erandiks pole ka viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud veipimine ja mokatubakas, mille kahjulikkusele keskendub selle-aastane hammaste tervise kuu.

Hea oleks selgeks teha, millest on tehtud veip ja mokatubakas ning kuidas nad toimivad ning mis on antud ainete võimalikud kõrvaltoimed koheselt ja pikas perspektiivis.

Tihtipeale teatakse seda, et suitsetamisega muutuvad hambad kollasemaks ja tekib halb suulõhn, aga kas teatakse ka seda, et suitsetades tekivad hammastesse kiiremini augud, ige võib taanduda ja igemed muutuvad valulikuks ja hambad tundlikumaks.

Tupsukujuline auk

Kõpus tegutsev hambaarst dr Kadri Toodo ütleb, et moodsate aegade tubakatoodetest ei ole väga põhjalikult veel räägitud.

„Minu arvates moraali lugemine ja näpuga viibutamine ei aita,“ räägib Toodo ja usub, et ta ise ning ka lapsed õpivad kõige paremini, kui võtta teema pulkadeni lahti ning koos näidetega puust ja punaseks teha. „Hea oleks selgeks teha, millest on tehtud veip ja mokatubakas ning kuidas nad toimivad ning mis on antud ainete võimalikud kõrvaltoimed koheselt ja pikas perspektiivis,“ rääkis ta. Toodo sõnul ei ole mingi saladus, et nii veip kui ka mokatubakas on tervisele kahjulikud ning tegelikult ei ole kõik neis sisalduvad ained neile teadagi, kuna need on ärisaladused. Mis need ained olla võivad ja kuidas noorele arenevale organismile mõjuvad, ei ole üldse teada. „Hammaste seisukohast on mokatubakas eriti kahjulik, kuna sisaldab pisikesi klaasikillukesi, mis siis lõhuvad limaskesta, et tubakas ja muud ained saaksid otse vereringesse imenduda,“ räägib Toodo ja lisab, et selline krooniline limaskesta traumeerimine viib erinevate kahjustusteni, kuni limaskestavähini välja. „Olen näinud isiklikult väga koledaid igemetaandumisi ja hambajuure paljastumisi ning konkreetselt tubakapadjakese kujuliste aukude tekkeid,“ toob arst näiteid, viidates, et veibi kahjulikkus ei ole veel lõpuni üldse selge.

Igemeravi spetsialist dr Inga Rahuoja ütleb, et vahet pole, mis tubakatoodete tarvitamisega on tegu, kas see on veip, tavaline sigaret või mokatubakas, need kõik rikuvad hambaid ja suutervist. Tubakatoodete tarvitamisega kaasneb suukuivus, mis viib kiirema bakteriaalse katu ehk hambakivi tekkimiseni, millega kaasneb ka tihtipeale igemepõletik. Patsiendid ei pruugi seda aga koheselt märgata, kuna nikotiin pärsib kaitsemehhanisme ja ei teki sellist iseloomulikku igemepõletiku pilti. Igemed ei puneta ega veritse.

Pidev kontroll

Hiiu Lehega rääkinud arstid ütlevad hiidlaste hammaste tervise kohta, et arste külastatakse pigem usinalt.

Pea 40 aastat Hiiumaal inimestel hambaid ravinud dr Heli Mikk ütleb, et Hiiumaa hambaarstidel tööd on.

Mõistlik on käia regulaarselt kontrollis ja hambad väiksema raha eest korda saada.

„Patsientide seas on selliseid, kes väga hoolitsevad oma hammaste eest ja järjepidevalt käivad, kuid on ka neid, kes pole kaua aega käinud,“ räägib dr Mikk, kellel on aastakümnete jooksul välja kujunenud oma kindel klientuur. Dr Miku sõnul ei ole inimeste suhtumine ja teadlikkus hambaarsti aastate jooksul väga muutunud. Talle on silma jäänud, et laste ja noorte osakaal külastatavuse osas on vähenenud. „Võib-olla käiakse ka mujal, aga on olnud aegu, kus lapsi ja noori on olnud rohkem,“ räägib arst.

„Tasub mõelda, kas on mõtet lasta olukorda käest ära. Kui ükskord tekib arusaamine, milleks on hambad vajalikud, siis on see põnts rahakotile. Mõistlik on käia regulaarselt kontrollis ja hambad väiksema raha eest korda saada,“ räägib arst, et kuni 19. eluaastani on hambaravi tasuta ning tasuks lastevanemate südametunnistusele koputada, et lapsed sagedamini hambaarsti üles leiaksid.