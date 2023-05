Monika Reppo näitab arheoloogide aardejahti meenutavat elu

On aprillikuu õhtu. Kella ei ole veel keeratud, aga päevad on sellegipoolest juba pikad ning päike enne kella üheksat ei looju. Hiiumaa ametikooli õpilaskodu rõkkab naerust ja elavast vestlusest. Need on arheoloogid, kes pärast tiiru saare kiviaegsetes asulates, ajaloolistel kalmistutel ja hoonetes saunaõhtut peavad. Ringreisi on nende jaoks kavandanud Hiiumaalt pärit arheoloog Monika Reppo.

Monika on kolmekümne kolme aastane. Tema töö on kui aaretejaht, kus pintseldab mulla seest välja vanu klaasikilde, kalasoomuseid, münte, luid ja muud põnevat, millest kõigest räägib videote ja piltidega Twitteris, Instagramis ja TikTokis. Tema teekond ajaloohuvi sütitanud ekskursioonist Tihu järve äärde kuni akadeemiku ja sotsiaalmeedia koolitajani, on samuti kui aaretejaht. Ainult et kaarti ei ole, on vaid vihjed, nagu viikingilaevad, keskaegsed käärid, klaasikillud.