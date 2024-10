LOSS VALLALE | Vallavolinik algatas Suuremõisa mõisahoone vallale küsimise

„Haridusministeerium on otsustanud, et riigi rahastatud Hiiumaa Ametikooli õppetöö Suuremõisa lossis lõpeb ja kutsehariduse andmine Hiiumaal korraldatakse ümber, sellega seoses tuleb otsustada, mis saab Suuremõisa lossist,“ selgitas Leigri eelnõu tagamaad. „Olen veendunud, et Suuremõisa loss ehk mõisa peamaja peab jääma hiidlastele avalikku kasutusse.“