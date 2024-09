MITMEL ALAL ANDEKAS | Anni võtab kirega nii jooksu kui matemaatikat

Anni Kingsepp (34) on Hiiumaa rekordiomanik naiste maratonijooksus. Vähem kui kümneaastase treeninguga on ta jõudnud Eesti naiste kõigi aegade edetabelis 70. kohale. Selleks peab jooksma ajaga 3 tundi 9 minutit ja 46 sekundit. Praegu on Anni elu vormis ja plaan oli nädal tagasi Tallinna maratonil veelgi kiiremini joosta. Paraku jäi 50 sekundit puudu. Ilm oli palavavõitu. Või nagu Anni naerdes ütleb, et talle piisab juba ainuüksi teadmisest, et ilm on palav. Kõik hakkab mõtlemisest.