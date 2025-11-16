Jaan on oma nime saanud isa Jaani järgi. Rahuliku ja tööka Eesti mehena on pereisa Jaan poega juba väiksest peale oma tegemistesse kaasanud, nii ei jää noorem Jaan hätta koduste ehitustöödega, tehnikaga tegeledes või kodutöödes ema aidates. Kärdlas on Jaan elanud 20 aastat, enne seda elas pere maal, Kroogi külas, ainsas kollases majas, mis Kärdla ja Malvaste vahele jääb.
PERSOON
MITMEKÜLGSELT ANDEKAS | Jaan Rebel: mitte miski ei sünni mitte millestki
Mitmekülgselt andekas Jaan Rebel (29) on sündinud ja kasvanud Hiiumaal. Laiemale üldsusele on Jaan tuntud kui tubli sportlane, kes suve lõpul saavutas rannavõrkpalli Eesti meistri tiitli.
