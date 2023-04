Ministriteks Madis Kallas ja Kalle Laanet

Uute ministritena astuvad ametisse ka kaks Saare-, Lääne- ja Hiiumaal kandideerinud inimest. Endisest keskkonnaministrist Madis Kallasest saab regionaalminister, kes hakkab juhtima uut ministeeriumi, mille haldusalasse hakkab kuuluma seni rahandusministeeriumi alla kuulunud riigihalduse ministri valdkond, samuti senise maaeluministeeriumi vald­konnad. Samuti tuleb selle ministeeriumi alla ka ühistranspordi korraldus.

ERR-le ütles Madis Kallas, et esimese suure ülesandena tuleb üle vaadata, kuidas näiteks üksikisiku tulumaks jõuab kohaliku omavalitsuseni ja selles osas on tema sõnul plaanid päris suured. „Alates juba järgmisest aastast, me tahame ümber teha kohalikele omavalitsustele laekuva tulumaksu põhi­mõtted, et „kuldse ringi“ kohalikud oma­valitsused Tallinna ümber annavad mõnevõrra siis oma tulubaasist järele, et aidata regionaalset ebavõrdsust vähemaks muudes piirkondades,“ selgitas Kallas ERR-le

Justiitsministri ametisse astub Kalle Laanet, kes varem on täitnud sise- ja kaitseministri ametikohti. Samuti olnud Riigikogu aseesimees.

Kallase ja Laaneti asendusliikmetena saavad Riigikogusse vastavalt Reili Rand ja Urve Tiidus.