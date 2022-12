Mida teha, et noortel oleks Hiiumaal hea?

Hiiumaal haridust kahjuks piisavalt ei väärtustata. Selle väite kinnituseks saab öelda, et haridus­kulude osakaal vallaeelarves on alla 50%. Sarnaste omavalitsustega võrreldes on see väga niru näitaja.

Hetkel on järgmise aasta Hiiumaa valla eelarves lasteaiad ja üldhariduskoolid pidanud tegema suuri kärpeid, seda just erinevate uuenduste arvelt. Esikohal on elektri- ja küttekulud, kuna neid ressursse tuleb tarvitada säästlikult. Selge on, et haridus­asutustes ei saa üle kahe pirni laes välja keerata ja kütta poole radiaatoriga põhjusel, et Tervisekaitse nõuded peavad olema täidetud. Kiidan väga Hiiumaa koolijuhte ja valla finantsosakonda, kes on suutnud asutuste eelarved optimeerida nii, et kõik vajalik saaks tehtud. Siiski on koolide uus väljakutse ellujäämine, sellisest olukorrast ei tunne rõõmu ei õpilased ega õpetajad.

Kui räägime investeeringutest koolivõrku, siis ei piisa jagatud korraldustest, vaid tarvis on võimekust rääkida läbi vabariigi valitsuse, haridusministeeriumi ja rahandusministeeriumiga.

Olukord, kus viie aasta jooksul on esmane vallaeelarve investeering Kärdla Põhikooli kasvanud pea kümnekordseks, paneb meeletult suure koormuse valla eelarvele.