Jälgi meid
Profikeskus bga57

UUDISED

MERETURISM | Jahe suvi ja majandusmured kahandasid Hiiumaa sadamate külastatavust

Hiiumaa sadamaid külastas sel hooajal mullusest veidi vähem aluseid ja matkaautosid, samas paistsid Orjaku ja Sõru sadam silma külastusnumbrite suure kasvuga.
Avatar photo
Kalana sadam. | Foto: Kätlin Rist

SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liikme Romet Keskla sõnul oli 2025. aasta sadamate külastushooaeg üldjoontes stabiilne, kuid külastatavus oli mõnevõrra väiksem kui 2024. aastal. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TÄNAVAKÜSITLUS

KÜSISIME GÜMNASISTIDELT | Kas lähed valima ja kuidas võiks Hiiumaa elu edendada?

Karl-Markus Sadul

3 tundi ago

PILTUUDIS

LIND LENNUS | Käinas tiirutab ringi papagoi

Eksootilise linnu jäädvustas fotole Maigi Taelma, kelle sõnul lendab papagoi juba eelmisest nädalast Käina vallamaja ümbruses. “Täna sain papagoi pildile. Ehk keegi tunneb puudust?”...

7 tundi ago

TASKUHÄÄLING

VALIMISJÜTUD | Valimisliit Ühine Hiiumaa ajab Hiiumaa-asja, mitte parteipoliitikat. Stuudios Anu Pielberg ja Omar Jõpiselg.

Valimisliidu Ühine Hiiumaa plaane valimisteks käisid Hiiu Lehele tutvustamas Anu Pielberg ja Omar Jõpiselg. Tegemist on sisuturundusliku saatega.

8 tundi ago

UUDISED

TREHVATI KARU | Karu üllatas jahimehi ja murdis noore põdra

Emmaste jahtkond pidas hooaja esimest ühisjahti, kui põtrade-hirvede asemel jooksis metsast välja karu.

1 päev ago