Dago klubiülem Kristi Lebin ütles, et ta klubi esindatusega regatil väga rahul – konkurentsi pakutakse kõigis võistlusklassides. “Loodame ka häid tulemusi,” ütles Lebin, et hoiab pöialt kõigile oma klubi alustele. “Noortele hoiame siin kõik ekstra pöialt, et nad ikka lõpuni sõidaksid.”