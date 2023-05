Maailmameistrid koguvad tippvõistlusele sõiduks raha

Hiiumaa mudeliklubi raketimudelistid on ennast maailmameistri­tiitliga tõestanud, aga spordiliit nende sõitu MMile ei toeta. Sõidu­raha tuleb ise annetajate toel kokku saada.

Hiiumaa Mudeliklubi võistkond on juba kolm kuud maailmameistrivõistlusteks ettevalmistusi teinud, kuid see, kas juulis USAs peetavatele võistlustele ikka õnnestub minna, on veel lahtine.

Hiiumaa Mudeliklubi kavatseb seekordsel MMil osaleda üldarvestuses, varem on suurepäraseid tulemusi näidatud juunioride arvestuses. Andres Laanejõe, kes on tõeline mudelismifanaatik, küsib, kas keegi Hiiumaa jalgpallureist on jõudnud maailma tippu? Ja lisab, et kui spordi­klubidest tuleb füüsiliselt hästi arenenud noori, siis mudeli­klubi on inseneride kasvulava. Siiski pole Hiiumaa spordiliit seni mudeli­klubi toetuseks raha leidnud. Hiiumaa Spordiliidu juhataja Anton Kaljula ütles, et mudeliklubil on aastaid esitamata aruanded äriregistrile ja spordiregistrile ning seepärast ei saa neid ka toetada. Kaljula viitas, et ka Kultuur­kapitalil on nõue, et aruanded

peavad olema esitatud, vastasel juhul toetusi ei saa. Andres Laanejõe ütles selgituseks, et mudeliklubi töö jäi mõnevõrra soiku ja aruanded hilinesid neil aastatel, kui ta vähihaigusega maadles.

„Tänu toetajatele on meie unistus täitumas,“ rõõmustas Hiiumaa Mudeliklubi juhatuse liige ja treener Andres Laanejõe. Poolteist nädalat varem oli ta sotsiaalmeediasse postitanud palve, aidata katta klubi osavõtukulusid MMil.

„Tasapisi toetus tuleb ja saime nüüd ära maksta võistlustasud, mis sellise võistluse puhul on üsna suured,“ rääkis Laanejõe Hiiu Lehele summast, mis küündib pea 500 euroni võistleja kohta. Ühe võistleja kogukulu on 3000 eurot, võistlussõidu miinimumeelarve 9060 eurot. Eelmisel nädalal oli vajalikust summast veel 1500 eurot puudu.

Kui suurriigid panevad oma koondises välja 50–60 võistlejat, siis meie mudeliklubi läheb võistlusele kolme­liikmelisena, mis on miinimum. Eestit MMil esindavasse võistkonda kuuluvad Merili Tursk (20), Sten Andri Laanejõe (15) ja Andres (60) ise.

„Muidu oleks pidanud olema veel tiimi mänedžer ja assistent, aga kui ma olen võistleja, siis ma ei pea veel kahte summat maksma,“ selgitas Laanejõe enda rolli kohta.

Ka söögid on kavas ise osta, sest see tuleb natuke odavam kui korraldajate­poolne toitlustus. „Kui raha ei ole, siis hoiad ka toidu pealt kokku,“ nentis Laanejõe.