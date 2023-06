​​Luiged kolivad baarist minema

Oma 22. sünnipäeva tähistanud Käina peosüda Luige Baar sulges kultuurikeskuse hoones uksed ning plaanib kolida mujale.

“Legendaarne“, “Kõik teed viivad Luike“, “Elu on seiklus“– just selliste väljenditega on Käina kohalikud ja ka kaugemad baari armastajad Luige Baari iseloomustanud. 28. aprillil teatas baar Facebooki lehel, et toimub viimane pidu ning plaanitakse uksed Käina kultuurikeskuses peagi sulgeda. Põhjuseks on uue perearstikeskuse rajamine kultuurikeskuse hoonesse, mida hakkab haldama Kärdla haigla.