Lennureisijate arv on suurenenud 40 protsenti

Kärdla-Tallinna lennuliini reisijate arv oli aasta esimese nelja kuuga 3897, eelmisel aastal samal perioodil lendas mandri vahet 2782 reisijat. Eelmise aasta lõpust lendab Tallinna vahet suurem lennuk. Viimase kolme aasta jooksul pole enne maikuud reisijate arv ületanud tuhandet, nüüd on üle selle piiri läinud juba märtsi ja aprilli täituvused.

Transpordiametis ettevalmistamisel oleva uue lennuhanke tarbeks Hiiumaal korraldatud küsitlus näitas, et ka reisijad on lennu­ühenduse kvaliteediga rahul.

Üldjoontes oli lennuühendusega rahul 166 vastajat ehk 74%. Enam-vähem rahule jäi 53 ehk 24%, ei olnud rahul 3. Riigipühade ajal väljub meie liini lennuk vastavalt nädalapäeva graafikule, mis on hea otsus 73% vastanute arvates.

Vastanutest 64% ehk 142 vastust kinnitas, et praegune hommikuse väljumise aeg sobib hästi. 79 vastanut eelistaks Tallinnast varasemat väljalendu.

Vallavalitsuse ühistranspordi­spetsialisti Piret Sedriku sõnul on rohkem diskussiooni tekitanud tööpäevadel õhtuse väljumise aeg. Kuna Tallinnas lõpeb check-in

30 minutit enne reisi väljumist, seega juba 16.30, siis on olnud palju märkusi, et Tallinnast võiks lennuk hiljem välja tulla. Küsitluse põhjal olid siiski praeguse ajaga rahul 115 vastajat. Väljumise nihutaks pool tundi hilisemaks 94 ja veerandtunni võrra 13 vastajat. Seega tööpäeva õhtune lend väljub nii nüüd kui ka uue hanke­perioodi ajal Tallinnast 17.00 ja Kärdlast 18.00.

Laupäevased kellaajad jätaks samaks 57% reisijaist (127 vastust), pühapäevased 66% (144 vastust).

Vastajail oli võimalus teha ka lennuühenduse osas ette­panekuid. Korduvalt mainiti vajadust, et nädalavahetusel peaks olema ka kaks lendu, nagu tööpäevitigi. See on meie ettepanekuna ka riigile edasi antud, lahendus ootab paremaid aegu ühistranspordi rahastuses.

Sedrik tuletas meelde, et Kärdla lennuväljal lõpeb check-in

20 minutit enne lennu väljumist. See tähendab ka piletimüügi sulgemist. Kuna nüüd on reisijaid rohkem, siis palutakse lennule suundujail reisi sujuvaks vormistamiseks olla Kärdla lennujaamas vähemalt 45 minutit enne lennuki väljumise aega.