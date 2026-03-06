LEITI OPERAATOR | Kõpu tuletorni hakkab opereerima OÜ Mummi&A

Konkurss korraldati eesmärgiga leida operaator, kes pakuks teenuseid Kõpu majaka kinnistul ning korraldaks tuletorni külastajatele suunatud tegevusi. Konkursile laekus kokku seitse pakkumist.
Veel lugemist:
PILTUUDIS
Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.
ARVAMUS
Hullunud maailma vägivaldsed sündmused on meile kätte näidanud ühe suure konkurentsieelise, mille olemasolu hiidlased isegi aegajalt kipuvad unustama. See on kogukondlik toimetulekumudel keerulistes oludes,...
AJALUGU
Tänavu suvel lõpetavad Hiiumaa Ametikoolis viimased aianduserialade õpilased. On tulnud aeg jätta hüvasti Kooliaiaga – Lossiaiaga – Kirsiaiaga.