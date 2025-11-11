LASKESPORT | Hiiumaa meistrivõistlustel särasid noored täpsuskütid

Klubi eestvedaja ja üks korraldajatest Aimar Hansen tõdes, et seekord oli mandrilt tulijaid vähem. “Võistluskalender on Eestis nii tihedaks läinud, et peab tegema valikuid. Saarele tulek on alati seotud suuremate kulutustega – nii ajaliselt kui rahaliselt, seetõttu oli sel korral mandriosalejaid vähem,” selgitas Hansen ja lisas, et võistlus kulges siiski ladusalt ning andis noortele väärt kogemuse: “Sellised kodused meistrivõistlused on noorte arengus väga tähtsad. On rõõmustav näha, et järelkasv on tugev ja huvi laskespordi vastu püsib.”