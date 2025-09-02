LÄKS TULISEKS | Terav mõttevahetus päädis haridusministri lubadusega Hiiumaad külastada ( koos ministri kommentaariga)

Vahetult enne uue õppeaasta algust avaldas Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Facebookis pikema mõtiskluse, pühendades selle haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Ta viitas ministri hiljutisele intervjuule Maalehes, kus Kallas tunnistas, et tal on piinlik, kui poliitik ei näita välja mõistmist ja empaatiat. Tasuja meenutas, et samas intervjuus kõlanud väide justkui Eestis poleks peresid, kes ei suuda lastele kooliks vajalikku osta, ei vasta tegelikkusele. Tema sõnul on selliseid peresid ka Hiiumaal.