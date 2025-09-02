Jälgi meid
LÄKS TULISEKS | Terav mõttevahetus päädis haridusministri lubadusega Hiiumaad külastada ( koos ministri kommentaariga)

Tarkusepäeva eelõhtul puhkes sotsiaalmeedias taaskord terav vaidlus Hiiumaa hariduse tuleviku üle, kus haridusminister Kristina Kallas heitis vallavanem Hergo Tasujale ette rünnakut ning märkis, et sel viisil lahendused lähemale ei tule. Hiiu Lehele antud kommentaaris lubas minister leida võimaluse Hiiumaad külastada kohe, kui eelarvekõnelused lõppenud.
Avatar photo
Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas | HTM

Vahetult enne uue õppeaasta algust avaldas Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Facebookis pikema mõtiskluse, pühendades selle haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Ta viitas ministri hiljutisele intervjuule Maalehes, kus Kallas tunnistas, et tal on piinlik, kui poliitik ei näita välja mõistmist ja empaatiat. Tasuja meenutas, et samas intervjuus kõlanud väide justkui Eestis poleks peresid, kes ei suuda lastele kooliks vajalikku osta, ei vasta tegelikkusele. Tema sõnul on selliseid peresid ka Hiiumaal.

