Vahetult enne uue õppeaasta algust avaldas Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja Facebookis pikema mõtiskluse, pühendades selle haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Ta viitas ministri hiljutisele intervjuule Maalehes, kus Kallas tunnistas, et tal on piinlik, kui poliitik ei näita välja mõistmist ja empaatiat. Tasuja meenutas, et samas intervjuus kõlanud väide justkui Eestis poleks peresid, kes ei suuda lastele kooliks vajalikku osta, ei vasta tegelikkusele. Tema sõnul on selliseid peresid ka Hiiumaal.
UUDISED
LÄKS TULISEKS | Terav mõttevahetus päädis haridusministri lubadusega Hiiumaad külastada ( koos ministri kommentaariga)
Tarkusepäeva eelõhtul puhkes sotsiaalmeedias taaskord terav vaidlus Hiiumaa hariduse tuleviku üle, kus haridusminister Kristina Kallas heitis vallavanem Hergo Tasujale ette rünnakut ning märkis, et sel viisil lahendused lähemale ei tule. Hiiu Lehele antud kommentaaris lubas minister leida võimaluse Hiiumaad külastada kohe, kui eelarvekõnelused lõppenud.
Veel lugemist:
SPORT
Tuhandete fännide hulgas, kes läksid Riias peetavale korvpalli EM-ile kaasa elama, leidub ka rohkelt hiidlasi, kelle sõnul on emotsioon väga võimas.
GALERIID
Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga.
GALERIID
Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus...