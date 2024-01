Lahkus Laas Leivat (1941-2024)

Kanadas, Toronts suri reedel väliseesti aktivist, Eesti aukonsul Torontos, hiidlane Laas Leivat.

Laas Leivat sündis 15. märtsil 1941 Hiiumaal, Käinas. Sõjakeeris viis ta kolmeaastasena koos vanemate Hella ja Alfred Leivatiga pagulusse Rootsi ning hiljem sealt Kanadasse. Kuigi Laas oli Eestis elades väike laps, on ta rääkinud, et tal oli hästi meeles nii nende kodu kui terve Käina linn ja selle tolleaegne plaan.

Väliseesti väljaanne Eesti Elu kirjutas, et Käinas sündinud Laasi iseloomustamiseks sobib hästi väljend elukutseline eestlane – tema osalus Eesti asja ajamises ja eestluse hoidmises on olnud väga laiahaardeline ja mitmekülgne. Tal on palju tiitleid ja ta on kuulunud aastate jooksul loendamatute organisatsioonide liikmeskonda ning sageli nende juhtorganitesse.

Laasi panus Eesti Elu ingliskeelse osa Estonian Life pikaajalise toimetajana ning sellesse iganädalaselt päevakohaste kommentaaride kirjutajana on hindamatu.

Laas Leivatit on tunnustatud mitmete autasudega, muuhulgas Eestlaste Kesknõukogu Kanadas Kuldteenetemärgiga ja Valgetähe III klassi teenetemärgiga.