KUULA | Hiiu Lehe minutid 10. detsembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Võimud paigas
- Kuhu teha kultuurimaja?
- Vöötradasid pole kunagi palju
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Järgneva nädala jooksul talve tulekut jätkuvalt ei paista. Ilm püsib niiske ja keskmisest märgatavalt soojem.
Sel aastal registreeriti Hiiumaal 29 puukborrelioosi ja üks puukentsefaliidi juht.
Seitsmeteistkümnendat aastat kogub MTÜ SEB Heategevusfond kokku laste, kes ei saa elada oma päritolu peres ning kelle koduks on asendus- ja pere- või turvakodu,...