KÜSIMUS PLANEERINGUS | Plaanitav kultuurikeskus pole realistlik

Meil on siiras soov, et meie vahel toimuks aus ja inimlik dialoog, kus me kõik kuuleme ja mõistame üksteise vajadusi, muresid ja ootusi. Me ei ole kunagi olnud uue kultuurikeskuse rajamise vastu – vastupidi, me kõik soovime, et Hiiumaal oleks tugev ja kaasaegne kultuuriruum, mis toetab kohalikke, inspireerib kogukonda ja annab põhjust uhkust tunda.