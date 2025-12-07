Meil on siiras soov, et meie vahel toimuks aus ja inimlik dialoog, kus me kõik kuuleme ja mõistame üksteise vajadusi, muresid ja ootusi. Me ei ole kunagi olnud uue kultuurikeskuse rajamise vastu – vastupidi, me kõik soovime, et Hiiumaal oleks tugev ja kaasaegne kultuuriruum, mis toetab kohalikke, inspireerib kogukonda ja annab põhjust uhkust tunda.
ARVAMUS
KÜSIMUS PLANEERINGUS | Plaanitav kultuurikeskus pole realistlik
Hiiu Leht avaldab siinkohal Kärdlasse kultuurikeskuse rajamisega seotud Rookopli 18 ja Tiigi 3 detailplaneeringute vastuväite kaaskirja, mille esitas Tiigi 4 elanik Priit Haavapuu, öeldes, et kavandatud planeeringulahendused kahjustavad oluliselt tema ja lähinaabrite elukeskkonda.
ARVAMUS
Sõidan sageli mandri vahet, tihti tuleb Tallinna tänavail laveerida. Ühel novembripäeval pealinna aukude ja kulunud punaste kastirattaradade vahel tuli Hiiumaalt kõne: tuiskab!
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Karola Lotta Kiisel on Eesti kunstiakadeemia graafika diplomiga noorsootöötaja, kes ütleb, et noortega töötades pole ta päevagi tundnud nagu käiks tööl.
GALERIID
6. detsembril toimus üle Hiiumaa glögikohvikute päev, kus pakuti kõike alates kalasupist kuni õunakoogini ning tegevust jagus nii suurtele kui väikestele.
SPORT
Mitmekordne petanki Eesti meister ja ala eestvedaja Margus Berkmann avas Viimsis uue petanki sisehalli, mis taastab pärast Harku halli lammutamist võimaluse tegeleda spordialaga ka...