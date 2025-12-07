Jälgi meid
ARVAMUS

KÜSIMUS PLANEERINGUS | Plaanitav kultuurikeskus pole realistlik

Hiiu Leht avaldab siinkohal Kärdlasse kultuurikeskuse rajamisega seotud Rookopli 18 ja Tiigi 3 detailplaneeringute vastuväite kaaskirja, mille esitas Tiigi 4 elanik Priit Haavapuu, öeldes, et kavandatud planeeringulahendused kahjustavad oluliselt tema ja lähinaabrite elukeskkonda.
Ruumimahu pilt. Foto: Erakogu

Meil on siiras soov,  et meie vahel toimuks aus ja inimlik dialoog, kus me kõik kuuleme ja mõistame üksteise vajadusi, muresid ja ootusi. Me ei ole kunagi olnud uue kultuurikeskuse rajamise vastu – vastupidi, me kõik soovime, et Hiiumaal oleks tugev ja kaasaegne kultuuriruum, mis toetab kohalikke, inspireerib kogukonda ja annab põhjust uhkust tunda.

