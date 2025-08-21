Jälgi meid
KUHU MINNA | Tõeline saunafännide kokkutulek tuleb taas

Saunabussi peo saunad ja kümblustünnid kütavad 22. ja 23. augustil Männamaal kehad kuumaks. Lisaks on kõigil mobiilsete saunade omanikel võimalus osaleda saunakarika võistlusel, kus valitakse Eesti parim saun ja kümblustünn.
Saunabussi peo lipp kutsub kõiki sauna, sest saun on tervis (2018). | Foto: Saunabuss Hiiumaa

Kokku on üle Eesti lubanud peole kohale tulla 18 sauna. Reedel saab saunamõnusid nautida alates õhtul kella kuuest ning laupäeval kella kolmest. 

