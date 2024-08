KUHU MINNA | Emmastes saab päriselt maatööd mekkida

„Messidel näidatakse põhiliselt masinaid, nagu väljanäitusel, aga me teeme traktoritega põllul ka tööd ja õhtul on arutelu, kus saab sõna võtta igaüks, kes soovib,“ sõnas ettevõtmise korraldaja Joosep Niit. Ta lisas, et seega toovad nad maatööd inimestele lähemale. „Oodatud on kõik, kellel huvi, ja uudistamist jätkub terveks päevaks,“ sõnas ta. Niit rääkis, et ka lapsed on oodatud, sest näevad nii masinaid kui loomi ja ka külalisi Lottemaalt.