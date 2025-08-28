Korteriühistu Maru sai üle 700 000 euro toetust kortermaja renoveerimiseks

Hiiumaal tegutsev korteriühistu Maru sai Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EIS) 707 358, 60 euro suuruse toetuse kortermaja renoveerimiseks. See moodustab 60% kogu projekti maksumusest. Toetus eraldati nii omanikujärelevalve, tehnilise konsultandi kui ka ehitustööde katteks. Renoveerimistööde valmimist prognoositakse 2026. aasta lõpuks.