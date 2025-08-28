Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

Korteriühistu Maru sai üle 700 000 euro toetust kortermaja renoveerimiseks

Hiiumaal tegutsev korteriühistu Maru sai Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EIS) 707 358, 60 euro suuruse toetuse kortermaja renoveerimiseks. See moodustab 60% kogu projekti maksumusest. Toetus eraldati nii omanikujärelevalve, tehnilise konsultandi kui ka ehitustööde katteks. Renoveerimistööde valmimist prognoositakse 2026. aasta lõpuks.
Korteriühistu Maru. | Foto: Saarte Energiaagentuur

Kuidas sündis otsus renoveerida kogu hoone?

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

SÕRVE VÕI KÕPU? | Riigilaevastik ei pea Kõput vanimaks torniks

Riigilaevastiku koduleht väidab, et esimene Eestimaal püstitatud tuletorn paiknes Saaremaal Sõrve säärel, mitte Hiiumaal Kõpus. Tuletornide uurija Indrek Laos leiab, et see info on...

3 tundi ago

UUDISED

TULETORNI UURING | Betoonsärk peab, aga sadeveed valguvad kraevahele

Terve aasta kestnud uuringust selgus, et Kõpu tuletorni betoonsärgi seisund on üle ootuste väga hea ja niiskus pääseb torni hoopis mujalt, kui esmalt arvatud.

3 tundi ago

UUDISED

ETTEPANEK | Vald soovib praamipileti nädalavahetuse hinnakoefitsiendi kaotamist

Hiiumaa vald tegi regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ettepaneku kaotada Hiiumaa ja mandri vahelisel praamiliinil nädalalõpu piletihinnale rakendatav koefitsient ning tahab, et püsielaniku soodustus laieneks kõigi...

4 tundi ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Jõerannas jäeti seitse lõket järelevalveta

27. augustil kell 17.04 said päästjad teate, et Jõeranna külas on märgatud järelevalveta lõket, mis tuule tõttu suuremaks läks. Kohale jõudnud päästjad leidsid eest...

7 tundi ago