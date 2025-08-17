ARVAMUS
KOOLI TULEVIK | Gümnaasiumi ajalooline kontekst ja roll kogukonnas
Selle kirjatüki ajendiks sai intervjuu EV peaministriga, kes kinnitas, et gümnaasiumiharidus jääb Hiiumaale alles. Minu arusaama järgi ei anna see lause kindlust, et alles jääb ka gümnaasium.
Veel lugemist:
ULGUHIIDLANE
Kristo Kamm on elanud mitmekülgset elu – lapsepõlv Hiiumaal, avastamisrõõm Saaremaal, tööaastad Soomes, loominguline küpsemine Tallinnas, nüüd perekonnaelu Pärnus. Nagu meriforell, kes rändab jõe...
AJALUGU
Soome presidendi Juho Kusti Paasikivi siilisoengu, mida kümnemargaselt rahatähelt mäletavad eestlasedki, lõikas Käinast pärit Willem Tisler.
PERSOON
Kodukohvikute päeval oli Hiiu Lehe kohvikus esimeseks külaliseks Moonika Raudsepp, kellega vestlus kujunes seekord hoopis teistsuguseks kui tavapärane jutuajamine politseitööst.
ARVAMUS
Olen põline linlane. Alati suviti maal olnud, aga oma reguleeritud alal, radadel. Pigem omaette, sest seda suhtlust linnas on niigi palju. Viimased 15 aastat...