KOLME LAPSE EMA | On väga mõistlik võtta elus vastu otsus saada lapsevanemaks

Möödunud aastal sündis Eestis rekordvähe lapsi. Peamiste põhjustena kõlavad noorte suust – pole õiget kaaslast, puudub tugivõrgustik, raha on vähe, maailm on ebakindel. Tööandjad diskrimineerivad ka, seega parem munarakud külma panna ning kasutada neid siis, kui aeg on õigem.