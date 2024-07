KOLMAS OLÜMPIA | Maadleja Heiki Nabi valmistub olümpiaks Armeenias treenides

„Vanemaealise sportlasena veel sporti tagasi tulles olümpiale pääseda – see on minu jaoks väga märgilise tähendusega,“ ütles Armeenia kõrgmäestiku treeningbaasis Pariisi olümpiamängudeks valmistuv maadleja Heiki Nabi. „On hea meel, et pärast selliseid raskusi õnnestus mul see ära teha – selles mõttes on see ainulaadne saavutus.“