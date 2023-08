Kolm küsimusi tekitavat objekti koos selgitustega

Hiiumaa vaatamisväärsuste vahel tiirutades jääb kindlasti silma ka palju muud huvitavat, mille kohta selgitavad infotahvlid ja ajalooülevaated puuduvad. Siin on kolm sellist objekti Hiiumaa teede ääres, mille kohta olen alati tahtnud teada saada, aga pole seni õnneks läinud. Nüüd läks.

Mis on see kummaline auk Käina COOPi ees? Kui Käina poodi ehitati, tuli võsast välja üks suur ja kummaline auk. COOPi leht isegi kirjutas 1. aprillil 2021, et see olla üks suur seni avastamata meteoriidi kukkumisel tekkinud süvend, mis küll nii vana ei ole kui Kaali meteoriidi poolt tekitatu Saaremaal, aga see-eest oma. Lähemal uurimisel paistab auk üsna aukartustäratav. Osavalla juht Omar Jõpiselg on asjaga kursis ja selgitab augu päritolu järgmiselt: “See on väga selgelt looduslik karstiauk. See on samal kohal olnud kogu aeg nii palju kui mäletatakse. Me ei tahtnud ehituse käigus sellest loobuda, sest ta juhib ikkagi pinnavett tee pealt ära. Silusime vaid nõlvasid. Sinna on ka drenaažiga mujalt vett juhitud. Mäletamist järgi ei ole sellest karstiaugust kunagi vett maapinnale tõusnud.“