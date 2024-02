KOLM HIIUMAA PÄÄSTJAT SAID TUNNUSTUSE | Tunnustatud päästjad kiidavad vennaskonda

Kuldse Tammelehe teenetemedali saanud päästetöötajad kiidavad töökaaslasi, kohalikku juhtkonda ja korralikku palka.

Päästeamet jagas teisipäeval Põlvas aumärke päästeameti töötajatele ja koostööpartneritele, 166 tunnustatu seas oli kolm tublit Hiiumaa päästetöötajat. Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega teenetemedali said Käina päästekomando meeskonnavanem Jüri Hanikat ja Kärdla päästekomando autojuht-päästja Hillar Hiis, Päästeteenistuse medali sai Käina päästekomando meeskonnavanem Rait Üksik.

Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma sõnul on Hiis ja Hanikat väga kogenud päästjad, kes ametis olnud kolm aastakümmet. „Need mehed on näinud tuld ja vett rohkem kui ükski teine,“ tõdes Aasma. „Nad on koos teistega ehitanud üles praeguse päästesüsteemi, olukorrast, kus võrreldes tänasega minevikus nagu midagi ei olnudki.“