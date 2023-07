Kärdla Nukuteatrist tuleb teatri kõrval uudiseid jooga, vabatantsu ja idamaiste teraapiate kohta juba mitmendat aastat järjest. Selle nädalavahetuse inspiratsioonipäevade ajal on kahe päeva jooksul võimalus nende kõigiga tutvuda.

Kersti Ojasalu on nukuteatri entusiast, Stiina Kütt joogaõpetaja. Praegu on nemad need kaks, kes nukuteatri majas perenaistena toimetavad. Nende teed ristusid umbes kahe aasta eest, kui Stiina Hiiumaale tagasi kolis.