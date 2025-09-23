KOLM EELISTUST | Kelle poolt hääletada?

Saabunud on päevad, mil lubadusi – ümmargusi ja vähem ümmargusi tuleb kõigilt parteidelt, valimisliitudelt ja üksikkandidaadilt kamaluga. Ei midagi erilist, nii on ikka olnud. Enamasti tullakse valijale kosja meie oma rahakotiga, teinekord ka terve Euroopa rahakotiga. Kuivõrd lisandub Hiiumaa elu edendamisse Eesti riigi vahendeid, sõltub paraku sellest, kui lähedale meie tulevased valitsejad riigipiruka hoidjatele pääsevad.