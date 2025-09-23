Nii nagu praegustel valimistel, olen iga kord tagasi lükanud ettepanekuid kandideerimiseks. Miks? Arvan teadvat, kui palju tegelikku süvenemist nõuaks saadikutöö ja selleks mul aega jätkuvalt napib. Lisaks sellele tuleb vaadata passi – elu peavad edasi viima nooremad! Ja olen ilmselt liiga isepäine, painutamaks end parteipoliitika alla.
ARVAMUS
KOLM EELISTUST | Kelle poolt hääletada?
Saabunud on päevad, mil lubadusi – ümmargusi ja vähem ümmargusi tuleb kõigilt parteidelt, valimisliitudelt ja üksikkandidaadilt kamaluga. Ei midagi erilist, nii on ikka olnud. Enamasti tullakse valijale kosja meie oma rahakotiga, teinekord ka terve Euroopa rahakotiga. Kuivõrd lisandub Hiiumaa elu edendamisse Eesti riigi vahendeid, sõltub paraku sellest, kui lähedale meie tulevased valitsejad riigipiruka hoidjatele pääsevad.
SPORT
Paluküla terviserajal toimunud Hiiumaa meistrivõistlused discgolfis tõid septembri esimesel nädalavahetusel kokku ligi sadakond mängijat üle Eesti.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas kainenemist kaks inimest.
GALERIID
Sõja-ajaloo klubid taasesitasid pühapäeval Nõukogude ja Saksa vägede võitluse Tahkuna tuletorni ümbruses 1941. aasta sügisel nime all "Hiiumaa vallutamine 1941".