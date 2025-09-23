Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

ARVAMUS

KOLM EELISTUST | Kelle poolt hääletada?

Saabunud on päevad, mil lubadusi – ümmargusi ja vähem ümmargusi tuleb kõigilt parteidelt, valimisliitudelt ja üksikkandidaadilt kamaluga. Ei midagi erilist, nii on ikka olnud. Enamasti tullakse valijale kosja meie oma rahakotiga, teinekord ka terve Euroopa rahakotiga. Kuivõrd lisandub Hiiumaa elu edendamisse Eesti riigi vahendeid, sõltub paraku sellest, kui lähedale meie tulevased valitsejad riigipiruka hoidjatele pääsevad.
Avatar photo
Ain Tähiste. | Foto: Eike Meresmaa

Nii nagu praegustel valimistel, olen iga kord tagasi lükanud ettepanekuid kandideerimiseks. Miks? Arvan teadvat, kui palju tegelikku süvenemist nõuaks saadikutöö ja selleks mul aega jätkuvalt napib. Lisaks sellele tuleb vaadata passi – elu peavad edasi viima nooremad! Ja olen ilmselt liiga isepäine, painutamaks end parteipoliitika alla.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

SELGUSID MEISTRID | Discgolfis selgusid Hiiumaa parimad

Paluküla terviserajal toimunud Hiiumaa meistrivõistlused discgolfis tõid septembri esimesel nädalavahetusel kokku ligi sadakond mängijat üle Eesti.

8 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas hooldate juukseid ja tihti juuksuris käite?

Maive

12 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Roolis telefoni näppimise trend aina kasvab

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas kainenemist kaks inimest.

1 päev ago

GALERIID

GALERII | Tahkunas lavastati II maailmasõja lahing

Sõja-ajaloo klubid taasesitasid pühapäeval Nõukogude ja Saksa vägede võitluse Tahkuna tuletorni ümbruses 1941. aasta sügisel nime all "Hiiumaa vallutamine 1941".

1 päev ago