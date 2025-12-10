Jälgi meid
Stihl reklaam 5.12-12.12

UUDISED

KLAVER ELUS | Kõrgessaarest päästetud klaver ärkab ellu

Aastapäevad tagasi viidi Kärdlasse Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse lavataguses kitsas ruumis, mis oli kasutuses laoruumina, seisnud Estonia kontsertklaver, mis varsti taas töökorras.

Avatar photo
Klaveri vedu. | Erakogu

Pill võttis enda alla toona kogu ruumi seinast seina, täites riiulipinna otstarvet. Selleks, et ruum kasutusse võtta, oli vaja ladustatud kraam ja klaver välja viia. Väärtuslikku täismõõtmetes tiibklaverit, mille kunagi oli kinkinud Hiiu Kalur, ei tahetud kuidagi järgnevateks aastakümneteks taas kasutult lattu seisma jätta.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

KAALUTAKSE VALIKUID | Ministeerium pakub piletihinna tõusule vastu lisareise

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on viimastel nädalatel alustanud suursaarte omavalitsustega arutelusid tuleva aasta veomahtude teemal. Ühe võimalusena on laual ka reiside suurendamise arv, kuid see...

6 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 11. detsembril

Hiiu Leht 11. detsembril Juhtkiri | Praamisõidu hinnapoliitika vajab pikka vaadet Arvamus | Üheskoos loome saare tuleviku Arvamus | Kas uus kultuurikeskus peab tingimata...

6 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 11.12.2025 (52)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

7 tundi ago

UUDISED

AJUTINE OPERAATOR | Vallavalitsus andis tuletornid ajutiselt muuseumi hallata

Hiiumaa Vallavalitsus ja SA Hiiumaa Muuseumid sõlmisid töövõtulepingu, millega muuseum hakkab alates 5. detsembrist korraldama Kõpu ja Ristna tuletornide hooajavälist piletimüüki ja külastusi. Kõpu...

8 tundi ago