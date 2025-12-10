KLAVER ELUS | Kõrgessaarest päästetud klaver ärkab ellu

Pill võttis enda alla toona kogu ruumi seinast seina, täites riiulipinna otstarvet. Selleks, et ruum kasutusse võtta, oli vaja ladustatud kraam ja klaver välja viia. Väärtuslikku täismõõtmetes tiibklaverit, mille kunagi oli kinkinud Hiiu Kalur, ei tahetud kuidagi järgnevateks aastakümneteks taas kasutult lattu seisma jätta.