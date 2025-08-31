KIRI SÕRVE POOLSAARELT | Poolsaare moodi saar

Kirjutan sulle lõunast. No kohe peaaegu päris lõunast ja igati sooja tundega. Siit Sõrve poolsaarelt, Kaavi külast. Reis Hiiumaale on justkui reis väljamaale! Kõigepealt on vaja jõuda poolsaarelt üle Salme jõe Saaremaale ja sealt edasi veel kolm korda sama palju maad Triigi sadamasse, et siis üle vahutavate lainete seda kauget sihtkohta väisata. See on ju peaaegu välismaa?