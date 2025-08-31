Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

KIRI SAARELT

KIRI SÕRVE POOLSAARELT | Poolsaare moodi saar

Kaavi rannik. | Foto: Susan Reinholm

Kirjutan sulle lõunast. No kohe peaaegu päris lõunast ja igati sooja tundega. Siit Sõrve poolsaarelt, Kaavi külast. Reis Hiiumaale on justkui reis väljamaale! Kõigepealt on vaja jõuda poolsaarelt üle Salme jõe Saaremaale ja sealt edasi veel kolm korda sama palju maad Triigi sadamasse, et siis üle vahutavate lainete seda kauget sihtkohta väisata. See on ju peaaegu välismaa? 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Varastati kütet

Hiiu Lehel 300 numbrit

1 päev ago

ARVAMUS

Katrin Kivivuori: Digitehnoloogia on sild vananeva ühiskonna heaoluni

Eesti ühiskond vananeb. Nii inimesi kui kogukondi toetaks digitaalse heaolutehnoloogia parem kättesaadavus ja oskuslikum kasutamine, et inimesed saaksid võimalikult kaua väärikalt oma kodudes hakkama.

2 päeva ago

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Oksade põletamisest tekkinud suits kandus kortermaja peale

28. augustil kell 15.57 said päästjad väljakutse Vaemla külla, kus põles oksahunnik. Ekskavaatoriga kokku aetud oksahunnik oli põlema pandud ning sellest tulenev suits kandus...

2 päeva ago

SUVI

KUHU MINNA | Muinastulede öö keerleb lõkke ümber

Augusti viimase laupäeva õhtul saab Villalaost kohtumispaik muusika, tantsu, laulu ja lõkkega. Kärdla Linna Selts kutsub piknikule, mille kordamineku tagab eeskätt kärdlakate endi kaasalöömine.

2 päeva ago