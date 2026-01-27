Kolm aastat ettevalmistust ning 7,3 miljoni euro suurune, Elektrilevi viimaste aastate suurim investeering päädis kuuekilomeetrise merekaabli valmimisega, mille abil on Hiiumaa nüüd Saaremaa külge piltlikult öeldes senisest kõvemini kinni pandud.
KAUA OODATUD | Uus merekaabel tagab hiidlastele muretuma elu
Elektrilevi võttis teisipäeval Emmastes kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue 35kV merekaabli, mis tõstab oluliselt Hiiumaa elektrivarustuse töökindlust ning ettevõtte hiidlasest juhatuse esimees Mihkel Härm saab enda sõnul taas rahulikult magada.
