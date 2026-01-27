KAUA OODATUD | Uus merekaabel tagab hiidlastele muretuma elu

Elektrilevi võttis teisipäeval Emmastes kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue 35kV merekaabli, mis tõstab oluliselt Hiiumaa elektrivarustuse töökindlust ning ettevõtte hiidlasest juhatuse esimees Mihkel Härm saab enda sõnul taas rahulikult magada.