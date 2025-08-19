Jälgi meid
KATKU VALGUSES | Hiiumaal pole enam ühtegi kodusiga

Hiiumaa viimane kodusiga Laigu elas 12-aastaseks ja suri jaanuaris vanadusse. Saarel ei ole seega ühtegi kodusiga ja pole karta katkuhukkamist. Sigade Aafrika katk pole Hiiumaa metsadesse jõudnud ning jahimehed loodavad, et saar jääb sellest taudist puutumata.

Üks väheseid, kui mitte ainus, Laigust tehtud foto. Noor Laigu oli nagu lemmikloom, käis pererahvaga vahel ka basseinis. | Erakogu

