UUDISED
KATKU VALGUSES | Hiiumaal pole enam ühtegi kodusiga
Hiiumaa viimane kodusiga Laigu elas 12-aastaseks ja suri jaanuaris vanadusse. Saarel ei ole seega ühtegi kodusiga ja pole karta katkuhukkamist. Sigade Aafrika katk pole Hiiumaa metsadesse jõudnud ning jahimehed loodavad, et saar jääb sellest taudist puutumata.
POLITSEI
Täna, 19 augustil kella 09.40 paiku sai politsei teate, et Vaemla-Kassari-Luguse tee teisel kilomeetril oli veok manööverdamise käigus vajunud teetammist alla.
REPORTAAŽ
Hiiumaad on oma rikkaliku ajaloo tõttu õnnistatud tugevasti väljakujunenud Genius loci ehk kohavaimuga. Mitmeid aastaid on Kalli ja Valev Sein ning Maret Kukkur loci...
UUDISED
Esmaspäeval algasid endise Ristna ilmajaama hoone lammutustööd esialgu sisetöödega, mille käigus eemaldatakse plastraamides aknad, puit-, metall- ja kipsdetailid. Lammutamisega loodetakse lõpule jõuda kuu aja...
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust ja 14 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.