KASVAV PROBLEEM | Hiiumaa vallavalitsus asus võitlusesse teetigudega

Möödunud nädalal võis valla töötajaid märgata esmapilgul tavaliste õuetöödega tegelemas. Tegelikult korjati üheskoos Hispaania teetigusid, kes võõrliigina on jõudnud pea iga hiidlase aiamaale.

Hispaania teeteod on jõudnud pea iga hiidlase koduaeda. | Foto: Anneli Ainjärv

Vähem kui tunniga nopiti eelmisel nädalal endise Kivi Jüri platsilt umbes neli liitrit nälkjaid.

