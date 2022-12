Kas külaseltsid peaksid oma tegevuse ümber mõtestama?

Piirkonna külasid koondav külaselts MUHV (Muda, Ulja, Harju, Valgu) tegutseb juba 24 aastat ja on selle aja jooksul teinud rohkem, kui üles lugeda jõuab. Tänavune talv ja maailmas toimuv on pannud seltsilisi mõtlema, kas nende tegevus peaks kogukonnale veelgi kasulikum olema.

Kindlasti ei toimu Hiiumaa külade elu ainult külaseltside ümber. Tegijate kihte ja kihistusi on teisigi ja paljude tegevuste taga on vana hea salapärane lause „Siin on üks vana lugu taga, kunagi räägin“, mida tuletas hiljuti meelde hoopis Vormsi vallavanem. Nii või teisiti, rasketel aegadel peab kokku hoidma rohkem kui muidu.

Külaseltsid koondavad endas tavaliselt tugevaid kohalikke naisi (aga üldse mitte ainult), kelle jõulisus on kohati rohkem kui imetlusväärne; „Täitsa viletsaks jäänud, ma ei jõua enam niipalju kududa“, ütleb üks, kes saab kohe 95 ja võtab su sukakannad parandada, sest noorema põlvkonna omad seda enam korralikult ei oska. „Otsustasin, et 80selt enam ei juhi ühtegi organisatsiooni“, räägib teine ja enam ei julgegi väga oma vanust välja öelda, aga hoopis teistel põhjustel kui tavaliselt. Juba eelmises numbris välja toodud kerksuskeskuste teemaga tuli täiesti iseseisvalt välja küll üks külaseltsi nooremapoolseid liikmeid Marys, kes arvas, et ehk võiks just Valgul olla üks ühiskaev ja gene­raator, et sealt elektrikatkestuste korral vett kätte saaks ja ehk ka kriistitoiduvaru. Sellega on nõus ka MUHVi juhatuse liige ja Kodukant Hiiumaa esimees Heli Üksik, kes arvab, et majas ööbida vist ei saa, aga sooja küll, sest neil on bullerjani ahi ja kamin ja kindlasti saab hoida ka mittekiiresti riknevat toiduvaru. „Pealegi on mul kodus üks välipliit, millega saab õues süüa teha ja mille saab vajadusel Valgule ühiskasutusse tuua“, ütleb Heli, kes elab Harju küla keskel.

Juba praegu on selliste ühistegevuste tarvis võimalik leida mitmeid fonde ja taotlusvoore, mida on varemgi kasutatud, aga ehk peaks edaspidi veel rohkem uurima, nt Kogukonna Turvalisuse projektid ja Päästeameti kriisideks valmistumise taotlusvoor.

MUHVil jagub tegemist kindlasti ka ilma igasuguste kriisideta; külade raamat ootab viimistlemist, oma jõududega üritatakse suviti Kroogi muuseumi lahti hoida, sest Hiiumaa Muuseumi energia ei käi sellest praegu üle. Külakiik, kogukonnaköök ja muud sellised on ainult algus pikemast saavutuste nimekirjast, mis pea veerandsaja aasta jooksul tehtud. Võimalik, et ajad on muutunud ja Kaitseliidu kõrval võiks igaüks hakata rohkem küla­seltsides kaasa lööma, et koos paremini hakkama saada.