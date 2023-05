Kärdlas läheb toasoe odavamaks

Energiakontsern Utilitas teatas aprillis, et langetab aprillikuust kaugküttesoojuse hindu üle Eesti peagu kõigis kaugkütte võrgu­piirkondades.

Erandiks oli Kärdla linn, kus hinnalangus algas alles koos maikuuga. Utilitase kommunikatsiooni­juht Kadri Hansalu selgitas Hiiu Lehele, et Kärdlas toodab ettevõte soojust sajaprotsendiliselt kodumaisest hakkepuidust. Uue hinnaga hakkepuidu tarnelepingu muudatus hakkas kehtima maikuuga. Kärdla kaugkütte senine piirhind oli 87,86 eurot megavatt-tund ja ka soojuse müügihind märtsikuus oli 87,86 eurot megavatt-tund. Alates 1. maist on Kärdla uus piirhind 75,83 eurot megavatt-tunni eest ehk 12,03 eurot vähem. Kõigile toodud hindadele lisandub 20 protsendiline käibemaks.

„Suure tõenäosusega alates maikuust selle hinnaga ka soojust müüme,“ ütles Hansalu.

Soodsama hinna toonud puidu­hakke leping kehtib tema sõnul uue küttehooaja alguseni. „Suvel teeme uue hanke ja siis selgub ka uue perioodi hind,“ lisas ta.

Kärdlas on Utilitasel 6 kilomeetrit kaugküttevõrku, millest saab sooja 56 hoonet, kokku on neis köetavat pinda 80 000 ruut­meetrit.