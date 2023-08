Kärdla sadama ehitusvaidluse saatuse otsustab Keskkonnaamet 

Keskkonnaamet peab järelevalvemenetluse käigus hindama, kas Kärdla sadamasse paigutatud konteinermajutuse peab sealt ära viima või ei. Seni võib ameti loal majutusasutus sadamas edasi olla.

Keskkonnaameti Hiiumaa järelevalve büroo juht Marek Põld ütles, et süüteomenetlust alustatud ei ole ning hetkel on käimas järelevalvemenetlus, et saada selgeks haldusmenetluse algatamine. „Uurime olukorda ja vajadusel alustame haldusmenetlust konteinerite teisaldamiseks. Hetkel on käimas järelevalvemenetlus ehk järelevalvetoimingud: meie inspektorid käisid kohapeal ja suhtlesid osapooltega, kogutud dokumendid on Keskkonnaametile seisukoha võtmiseks ning hetkel ootame vastust, millest sõltub, kas me alustame haldusmenetlust või mitte,” selgitas Põld.