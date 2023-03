Kaks ärandamist samal päeval

Laupäeval, 25. veebruaril sai politsei teate, et Käinas võeti ettevõtte territooriumilt omavoliliselt laadur, millega sõideti minema. Laadur leiti hiljem sõiduteelt.

Samal päeval teatati politseile, et taluhoovilt võeti omavoliliselt sõiduauto ja mindi sellega sõitma. Autoga sõideti vastu maanteeposti ja jäeti masin sinna maha.

Juhtumite kohta algatas politsei kriminaalmenetluse. Esmaspäeval ütles Kärdla politseijuht Moonika Raudsepp, et sõidukid ärandanud isik on juba tabatud. Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 20aastase mehe, keda on esi­algsetel andmetel alust kahtlustada mõlema sõiduki omavolilises kasutamises. Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius ütles, et sõiduki korduva omavolilise kasutamise eest võib kohus karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.