Ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas märkis, et ministeerium on kohalike omavalitsustega tõesti arutlenud eelkõige järgmise aasta veomahtude teemal. Lisaks on räägitud piletihindadest, tipptunni hinnakordajatest ja sõidusoodustustest.
KAALUTAKSE VALIKUID | Ministeerium pakub piletihinna tõusule vastu lisareise
Regionaal- ja põllumajandusministeerium on viimastel nädalatel alustanud suursaarte omavalitsustega arutelusid tuleva aasta veomahtude teemal. Ühe võimalusena on laual ka reiside suurendamise arv, kuid see eeldaks mõningast hinnatõusu.
