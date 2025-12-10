Jälgi meid
KAALUTAKSE VALIKUID | Ministeerium pakub piletihinna tõusule vastu lisareise

Regionaal- ja põllumajandusministeerium on viimastel nädalatel alustanud suursaarte omavalitsustega arutelusid tuleva aasta veomahtude teemal. Ühe võimalusena on laual ka reiside suurendamise arv, kuid see eeldaks mõningast hinnatõusu.
Parvlaev Leiger Rohuküla sadamas. | Foto: Eike Meresmaa

Ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas märkis, et ministeerium on kohalike omavalitsustega tõesti arutlenud eelkõige järgmise aasta veomahtude teemal. Lisaks on räägitud piletihindadest, tipptunni hinnakordajatest ja sõidusoodustustest.

