Jutt kurtidele kõrvadele

Alles hiljuti saatsid Hiiumaa ja Saaremaa vallavanemad kirja regionaalministrile, sooviga veidigi suursaarte vahelisi praamigraafikuid ümber teha. Ajalehele anti vastuseks, et uurime, kaalume, menetleme. Arvestades, et järgmise aasta riigieelarvest on puudu 200 miljonit eurot, pole lisaraha nõudvat graafiku ümbertegemist kahjuks kuskilt loota.