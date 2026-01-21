Selle käigus testiti, kui kiiresti suudavad kaks liitlast saata vägesid õhu-, maa- ja mereteed pidi saarele ning ühendada need jõud saarel kiiresti ühendväeks.
ARVAMUS
JULGEOLEKUEKSPERT | Meelis Oidsalu: kes hoiab saari, piirab mereliiklust
Möödunud aasta septembris tegid Rootsi ja Poola kaitsevägi koos midagi, mida nad varem polnud teinud: viidi läbi Gotlandi saare kaitse lühikese etteteatamisega õppus Gotland Sentry.
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 22. jaanuaril Juhtkiri | Murrangute aeg Arvamus | Sõjahirmu suured silmad Arvamus | Hiiumaa Kultuurikeskus – sajandi võimalus. Kus, mida ja kuidas?...
SPORT
Kui Tallinnas toimunud Eesti Autospordi Liidu galal kutsuti lavale Raket A-klassi Eesti meister, astus poodiumile viieaastane hiidlane Keili Kaibald, kel hüüdnimeks “Kõndiv kiiver”. Rahvast...
AHTO ILMAJUTUD
Ilmarindel olulisi muutusi tulemas ei ole ja jätkub südatalvine ilm. Nädalavahetuseks jõuab idakaarest arktilist külma ning ilm muutub isegi külmemaks.