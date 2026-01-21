Jälgi meid
ARVAMUS

JULGEOLEKUEKSPERT | Meelis Oidsalu: kes hoiab saari, piirab mereliiklust

Möödunud aasta septembris tegid Rootsi ja Poola kaitsevägi koos midagi, mida nad varem polnud teinud: viidi läbi Gotlandi saare kaitse lühikese etteteatamisega õppus Gotland Sentry.

Õppus Orkaan. | Erakogu

Selle käigus testiti, kui kiiresti suudavad kaks liitlast saata vägesid õhu-, maa- ja mereteed pidi saarele ning ühendada need jõud saarel kiiresti ühendväeks.

