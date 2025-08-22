Jälgi meid
JUHTKIRI | Ministeeriumi uued nõksud

Haridus- ja teadusministeeriumi ametnik Alo Savi ei mõelnud pea hetkegi, kui vastas jaatavalt ajakirjaniku küsimusele, kas ta tunnetab kogukonna vastuseisu Hiiumaal plaanitavale koolireformile. Ta astus veelgi kaugemale, öeldes, et seni on suhtlemine toimunud valedel alustel – korralduste vormis, nagu ta ennast väljendas.

Selline toon on tõesti vastupidine sellele, mis kõlas näiteks eelmise aasta oktoobris Suuremõisas peetud konverentsil. Ilmselgelt on näha, et ministeerium on otsinud uusi nõkse ja saanud aru, et samm tagasi on vahel kaks sammu edasi. 

Nüüd lubatakse kogukonda kuulata. Kaasata tulevase uue kooli sisu ja vormi üle otsustamisse, küsida arvamust kooli juhi valimisel. Isegi aianduserialade teemal, millest ju kõik hakkas, lubati uuesti mõelda ja mitte kooli üksi jätta. 

Selge on see, et koolide ühendamise otsus on tehtud ja ministeerium täna enam alternatiive ei otsi. Kurss on määratud, kompassinõel paika sätitud ja kogukonnaga suhtlemine on justkui soodsamate tuulte otsimine. Eks ole raske purjetada, kui tuul on puhanguline ja enamasti puhub vastu. Kapteniks on toodud ametnik, kes on seni käima tõmmanud kolm riigikooli. Asi see neljas siis valmis teha.

Hirmutav on aga asjaolu, et kiiresti-kiiresti tahetakse olemasolev süsteem lõhkuda ja uus püsti panna. Samas pole aga päriselt selge, mis siis saama hakkab. Kust tulevad lapsed, mis saab olema uue kooli sisu. Ehk peaks need asjad enne ikkagi paika panema? Või mida tähendavad sellised muutused saarele endale. Mida see tähendab Suuremõisale. Kõiki neid vastuseid tahaks kellegi käest kuulda.

Hiiumaast on saanud kutseharidusreformi katselava. Võimalik, et läheb äästi, mida uute riigikoolide puhul on juhtunud küll. Samas võib aga minna ka nii, et mõne aasta pärast tunnistatakse läbikukkumist. 

Sel juhul saab hind olema väga kallis. 

 

äästi, 

hästi ▪ käsi käib `äästi Rei; 

Allikas: Hiiu sõnaraamat / Eesti Keele Instituut

