JUHTKIRI | Milleks riigimaja vaja on?

Millegipärast on riigi ehitatavate hoonetega ikka nii, et ollakse vastu. Polegi ühist joont, miks, lihtsalt ollakse. Kellele ei meeldi asukoht, kellele hoone väljanägemine või mingi kolmas asi. Kuid ühise suure küsimusena käib kõikjalt läbi küsimus: Milleks meil seda vaja on? Ja selle seletamisega jääb riik tihti hätta. Tänaseski Hiiu Lehes proovitakse taas üks katse teha.

Hiiu Leht käis küsis mõni aeg tagasi lugejatelt, kas oleks uut riigimaja vaja ning valdav enamus vastas, et ei ole vaja, sest Leigri väljakul on ju hoone olemas. Vastati ka seda, et milleks üldse sellist maja on vaja, kuna sinna pole asja. Mõned siiski tõdesid, et riigil peab olema esinduslik maja esinduslikus kohas ja mis koht on veel esinduslikum kui keskplatsi kõrval.

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist võib aru saada selles mõttes, et erinevad hooned on mööda Kärdlat laiali ja Leigri väljaku maja on liialt suur. Lisaks panna siia veel tänapäevased keskkonna- ja ehitusnõuded ning uus maja on tõesti vast mõistlikum.

Samas on õigus ka nendel, kes ütlevad, et riigiga silmast-silma suhtlemist pole tänapäeval enam vaja ning seepärast pole nüüd küll mõtet riiki Kärdla keskväljakule tuua. Teisalt jälle arusaadav, et tõesti on kõigil mugavam, kui kõik riigiasutused ühes kohas koos on.

Riigimaja tuleb. Aga loodame siis, et ei juhtu see, mis on juhtunud päris mitmetes paikades, kus linnasüdames paljude töötajatega asutused. Olgu selleks siis riigi-, valla-, kauba-, kultuuri- või misiganes majad. Juhtub tihti nimelt see, et neil inimestel, kellel on vaja teenuseid tarbida, ei ole hästi ligipääsu, sest avalikes parklates pole kohta, kuhu autot panna. Majades töötavad inimesed käivad autodega tööl ja ikka on mugav ju oma sõiduk kontori ette parkida.