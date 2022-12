Ja kuidas Teie aasta möödus?

Hiiu Leht astus inimestele ligi, võttis nööbist ja küsis, kuidas neil läks möödunud aasta ning mida oodatakse uuelt:

Ämmaemand Ruth Esta ja naistearst Ena Volmer

Oli väga edukas ja töörohke aasta. Hiiu naised käivad väga hästi kontrollis ja laste sünnid teevad rõõmu. Sünnitusi oli küll vähem kui eelmisel aastal, aga see on alati nii olnud, et ühel aastal sünnib vähem, järgmisel rohkem. Isiklikust elust rääkides on hea meel, et kõik on elus ja terved, lastel ja peres on hästi ja patsientidel ikka ka. Uue osakonna valmimist ootame väga!