Tiit Maranil on Kliimaministeeriumi plaaniga üsna tihe suhe, sest just tema eestvedamisel tehti Hiiumaa kunagi tühjaks Ameerika naaritsast ehk mingist, et asustada saarele Euroopa naaritsaid. Mingi ja kähriku erinevus oli aga selles, et esimene oli Hiiumaale sattunud inimkäe läbi.
INTERVJUU
INTERVJUU | Tiit Maran: kährikute püügi eesmärk jääb ähmaseks
Zooloog ja endine loomaaia juht Tiit Maran ütleb intervjuus Hiiu Lehele, et kui kährik on kord juba saarele tulnud, võib ta peale väljapüüki uuesti tulla. Liigi taastulemine on aga Kliimaministeeriumi plaani puhul tema sõnul keskne küsimus.
