INTERVJUU PEAMINISTRIGA | Kristen Michal: edu aluseks on suhtlus

Parvlaevadega seonduv ning ühendus mandri ja Hiiumaa vahel on üks hiidlasi enim erutav teema, sest see on Hiiumaa jaoks eluliselt tähtis. Iga natukese aja tagant puhkeb ühenduse pärast torm – kord muudetakse sõidugraafikuid, mis hiidlastele ei sobi, siis jälle on teema soodustused, piletihinnad jne. Kuidas plaanib valitsus tagada stabiilsuse – nii sõidugraafikute kui ka hinnapoliitika osas?