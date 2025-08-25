INTERVJUU | Minister Karmen Joller: Arstid peavad suutma koostööd teha

Hiljuti Hiiumaad väisanud sotsiaalminister Karmen Joller kohtus ka Kärdlas hiidlastega. Jutuks tulid nii patsiendi-arsti suhe kui ka näiteks arusaamatus puude kordusmääramistega. Hiiu Lehele antud intervjuus tõdes ise Käinas asendusarstina töötanud Joller, et perearstide omavahelised hõõrumised ei tule kellelegi kasuks.