Perearstist minister suutis kohtumisel hiidlastega tihti välja astuda poliitiku kingadest ja suhelda ka arsti tasandil.
INTERVJUU
INTERVJUU | Minister Karmen Joller: Arstid peavad suutma koostööd teha
Hiljuti Hiiumaad väisanud sotsiaalminister Karmen Joller kohtus ka Kärdlas hiidlastega. Jutuks tulid nii patsiendi-arsti suhe kui ka näiteks arusaamatus puude kordusmääramistega. Hiiu Lehele antud intervjuus tõdes ise Käinas asendusarstina töötanud Joller, et perearstide omavahelised hõõrumised ei tule kellelegi kasuks.
Veel lugemist:
SPORT
Husqvarna Eesti olümpiakrossi (XCO) karikasarja Hiiumaa etapi võitis teist aastat järjest Matthias Mõttus.
UUDISED
Reedel, 22. augustil kell 19.38 juhtus liiklusõnnetus Kaigutsi külas Käina-Ühtri tee 4. kilomeetril, kus 18-aastane noormees oli metsloomale otsasõidu vältimiseks Volvo S40-ga äkkpidurduse teinud...
GALERIID
Laupäeval, 23. augustil peeti Hiiumaal Emmastes juba teist korda põllupäeva.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Preester, õpetaja, muusik Sakarias Jaan Leppik leidis tee Hiiumaale 30 aastat tagasi ja ei trügi hiidlaste ajalukku. Omainimene saab olla ka selleta.