ILMATEADE | Udulaamad vallutavad Hiiumaa

Ilm on muutunud jahedamaks ja jääb jahedamaks ka järgneva nädala jooksul. Hea uudisena aga see, et enamasti oleme kõrgrõhkkonna meelevallas, mis tähendab, et sadu on vähe. Öösiti on aga sügisele omaselt soodsad tingimused udulaamade tekkeks.