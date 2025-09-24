Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Udulaamad vallutavad Hiiumaa

Ilm on muutunud jahedamaks ja jääb jahedamaks ka järgneva nädala jooksul. Hea uudisena aga see, et enamasti oleme kõrgrõhkkonna meelevallas, mis tähendab, et sadu on vähe. Öösiti on aga sügisele omaselt soodsad tingimused udulaamade tekkeks.
Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (25.09) tugevneb Läänemere regioonis kõrgrõhkkond. Selle mõjul pilvkate aegamisi hõreneb, sajud lakkavad ja ka tuul vaibub päeva peale.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 25. septembril

Hiiu Leht 25. septembril Arvamus | Kaitsetahe – mis seda kahandab ja mis kasvataks? Arvamus | Kelle poolt hääletada? Kolm eelistust Tänavaküsitlus | Kuidas...

1 tund ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 25.09.2025 (41)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.

2 tundi ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kultuurikeskuse idee muutub juba konkreetsemaks

Uue multifunktsionaalse Hiiumaa kultuurikeskuse kavandamine nõuab ka mitmetest valdkondadest nagu teater, kontsert, kino, raamatukogu ja isetegevus rohkelt spetsiifilisi teadmisi, et järgneval sajal aastal oleks...

2 tundi ago

UUDISED

EKSOOTILINE MAIUS | Hiidlaste lemmikmoosiks valiti mango-kiivimoos

Suurel hiidlaste sügislaadal valis 250 inimest kümne moosi seast oma lemmiku ning ülekaalukalt tuli võitjaks Liis Oja eksootiline maius.

3 tundi ago