Neljapäeval (25.09) tugevneb Läänemere regioonis kõrgrõhkkond. Selle mõjul pilvkate aegamisi hõreneb, sajud lakkavad ja ka tuul vaibub päeva peale.
AHTO ILMAJUTUD
ILMATEADE | Udulaamad vallutavad Hiiumaa
Ilm on muutunud jahedamaks ja jääb jahedamaks ka järgneva nädala jooksul. Hea uudisena aga see, et enamasti oleme kõrgrõhkkonna meelevallas, mis tähendab, et sadu on vähe. Öösiti on aga sügisele omaselt soodsad tingimused udulaamade tekkeks.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 25. septembril Arvamus | Kaitsetahe – mis seda kahandab ja mis kasvataks? Arvamus | Kelle poolt hääletada? Kolm eelistust Tänavaküsitlus | Kuidas...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.
KULTUUR
Uue multifunktsionaalse Hiiumaa kultuurikeskuse kavandamine nõuab ka mitmetest valdkondadest nagu teater, kontsert, kino, raamatukogu ja isetegevus rohkelt spetsiifilisi teadmisi, et järgneval sajal aastal oleks...
UUDISED
Suurel hiidlaste sügislaadal valis 250 inimest kümne moosi seast oma lemmiku ning ülekaalukalt tuli võitjaks Liis Oja eksootiline maius.