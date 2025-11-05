Jälgi meid
ILMATEADE | Soe ilm saab lõpu, uuel nädalal võib tulla lörtsi

Järgneva nädala aja ilm läheb veidi jahedamaks ning välistatud pole ka valgemad sademed.
Foto: Eike Meresmaa

Neljapäeval (6.11) jääme põhjapoolse madalrõhkkonna ning lõunapoolse kõrgrõhkkonna vahelisele alale.

